На 9 март 2026 г. служителите на Градски транспорт – Варна ще проведат протестно автошествие с последваща блокада на Аспаруховия мост. Работници настояват заувеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г., което е с около 5%.Протестът ще започне пред сградата на Градски транспорт-Варна на ул. "Тролейна"и ще премине по маршрута: ул. "Тролейна“ №48 – бул. "Христо Смирненски“ – ул. "Димитър Полянов“ – ул. "Георги Пеячевич“ – ул. "Девня“ – АМ "Черно море“ – Аспарухов мост.На моста ще се проведе протестен митинг от 12:00 до 18:00 ч. Организатор на протеста е Федерация на транспортните синдикати към КНСБ.