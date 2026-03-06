Служители на Градски транспорт – Варна ще блокират Аспаруховия мост
увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г., което е с около 5%.
Протестът ще започне пред сградата на Градски транспорт-Варна на ул. "Тролейна"
и ще премине по маршрута: ул. "Тролейна“ №48 – бул. "Христо Смирненски“ – ул. "Димитър Полянов“ – ул. "Георги Пеячевич“ – ул. "Девня“ – АМ "Черно море“ – Аспарухов мост.
На моста ще се проведе протестен митинг от 12:00 до 18:00 ч. Организатор на протеста е Федерация на транспортните синдикати към КНСБ.
Виктор1
преди 2 ч. и 41 мин.
Защо не им увеличават заплатите с 5%? На полицаите и военните направиха 50% увеличение, тази година ще направят още 14% върху увеличените им вече заплати, на шофьорите от градския транспорт - нищо. Те до магазин не ходят ли, семейства нямат ли? Хаде изкарайте военните да карат автобусите да видим дали ще издържат на графиците и напрежението!
