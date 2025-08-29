Служителите от администрацията на Община Варна преминаха през задължително обучение по мрежова и информационна сигурност. То стъпва на Директивата МИС 2 (NIS 2 - Network and Information Security 2) на Европейския съюз, част от общоевропейското законодателство относно киберсигурността. Нейна цел e да се постигне високо общо ниво на киберсигурност в държавите-членки на европейска общност, като въведе по-строги изисквания за управление на риска, задължения за докладване на инциденти и по-ефективен надзор.Специализираното обучение се проведе в две последователни сесии от водещ експерт по информационна сигурност с дългогодишен опит в изграждането на стратегии за защита на данните и управлението на киберрискове. Служителите на Община Варна бяха запознати с най-новата европейска регулация в областта на киберсигурността и в частност с политиката по информационна сигурност на административната институция.Те получиха и ценни практически насоки относно правилата за безопасност в онлайн пространството, отговорното използване на изкуствен интелект, управлението на потребителския достъп, действия при възникване на инциденти по сигурността и др. Дадени бяха конкретни примери за социално инженерство и на случаи, застрашаващи поверителността, целостта или наличността на информационната сигурност и чувствителни данни. Служителите се запознаха с разнообразните видове киберпрестъпления – фишинг, примамка, меден капан и др., за подвеждане на потребителите и за достъпване до лична и корпоративна информация, както и с добрите практики за предпазване и предотвратяване.Обучението се организира от дирекция "Информационно и административно обслужване“ в Община Варна.