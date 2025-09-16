ЗАРЕЖДАНЕ...
Служителите на летище Варна излизат на протест
©
Причината е неизпълнението на исканията им за изплащане на бонуси за последните три месеца, през които обемът на работа е бил значително завишен, съобщава БНТ.
Работниците на двете летища във Варна и Бургас настояват още за повишение на заплатите.
Протестът ще започне символично утре, като служителите ще носят протестни баджове върху работното си облекло и надписи върху транспортните автомобили.
"Протестиращите работници, които се включиха в подписката за протеста, са 77% от персонала на летище Варна. В Бургас предстои подписка за присъединяване към нас. Наземно обслужване, чек ин лаборатория, координация, рамп-агенти, шофьори, работилница, чистачки на въздухоплавателни средства. Всички колеги се включиха в подписката. Ако поне част от нашите искания не бъдат удовлетворени - повишаване на доходите, условия на труд, отпуски, почивки, ще се наложим да преминем към стачни действия", заяви в "Денят започва" Георги Николов, председател на Федерацията на транспортните работници към КТ "Подкрепа".
Още от категорията
/
Заметресение край Сливен
15.09
Съпругата на Коцев: Детето ни пита непрекъснато къде е тати. Казвам, че се бие с дракони и когато ги набие - ще се прибере
14.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Заметресение край Сливен
09:45 / 15.09.2025
3200 първокласници ще прекрачат училищния праг във Варна днес
08:22 / 15.09.2025
Съпругата на Коцев: Детето ни пита непрекъснато къде е тати. Казв...
21:25 / 14.09.2025
5 души са пострадали при катастрофата с Ламборгинито край Варна! ...
17:41 / 14.09.2025
Катастрофа със скъпа кола на изхода на Варна!
17:10 / 14.09.2025
Девня се готви за IХ фестивал "Марцианопол – животът в древния гр...
12:11 / 14.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.