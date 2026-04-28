Апелативен съд – Варна подложи на въззивна проверка определение на Окръжния съд в града, с което е било оставено без уважение искането на обвиняем, работещ в орган на местната власт, за по-лека мярка за неотклонение. Той обжалва пред горната инстанция.

Прокуратурата е привлякла към наказателна отговорност служителя на варненския район "Приморски", заемащ ръководна позиция, за поискан и приет от него подкуп. В началото на март Варненският окръжен съд е решил той да бъде под домашен арест. 31-годишният Б. Тодоров е обвинен в това, че между ноември 2025 г. и март 2026 г. е поискал и приел дар, който не му се следва, за да упражни влияние при взимане на решение от длъжностно лице. Според обвинението, след подаване на документи за разрешение за поставяне на преместваем обект, от заинтересованото лице били поискани 1 500 евро. Общинският служител бил задържан.

Адвокатът смята, че за два месеца разследване не са събрани доказателства подзащитният му да е упражнявал влияние спрямо служители на местната власт. Не е ясно кога и с какви действия това е ставало. Б. Тодоров не би могъл да влияе на разследването, тъй като всички свидетели са разпитани. Освен това се касае само за една преписка, а документите по нея са приложени към делото.

Прокурорът намира, че остава реална опасността за въздействие при по-нататъшното разследване на престъпната дейност – чрез възможността за влияние на вече разпитани или все още неразпитани свидетели, както и при събирането на писмени доказателства. Събраните данни водят до подозрение за продължителна деятелност, която не се изчерпва с едно единствено деяние, обясни представителят на Апелативната прокуратура.

Апелативният съд отбеляза, че Б. Тодоров е бил привлечен като обвиняем на 7 март тази година, а от 9 март досега спрямо него действа мярка за неотклонение "домашен арест“. Въззивният съдебен състав сподели извода на контролираната инстанция за наличието на обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия. Прокуратурата е събрала нови подкрепящи го данни след първоначалното вземане на мярката – разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства, изготвени са веществени доказателствени средства. Всички те са в състояние да убедят и непредубеден наблюдател в съпричастността на обвиняемия, аргументира се съдът. Правилна е и констатацията за реална и към този момент опасност от извършване на престъпление, ако правото на свободно придвижване на общинския служител не бъде ограничено. Към доводите на първата инстанция, Апелативният съд добави високата обществена опасност на обвиняемия. Има данни, че той е извършвал действия, които са извън кръга на служебните му задължения. Облекчаване на мярката за неотклонение не би било законосъобразно, обобщи съставът на Апелативен съд – Варна.

Определението е окончателно.