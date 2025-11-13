Смъртта на кучето Мая в София провокира протест във Варна. Това става ясно от поканата на Стефан Курдов, председател на сдружение "Зоопатрули“, който обяви, че на 15 ноември (събота) от 11:00 часа на площад "Независимост“ пред Съдебната палата във Варна ще се проведе протест срещу жестокостта над животните.
"Присъединяваме към националния протест, който ще се проведе в столицата. Ние от "Зоопатрули“, а и много хора, които обичат животните, не можем да останем безмълвни свидетели, когато жестокостта към животните се превръща в ежедневие, обяснява той.
"Ще протестираме, за да има реални промени в Наказателния кодекс спрямо извършителите на тези злодеяния. Протестираме, за да се спре тази агресия спрямо безгласните. Ще настояваме извършителите на престъпленията срещу животните да получават ефективни присъди. Ще се борим и за възстановяването на "Зоополиция“ в структурите на МВР, за да има обективно разследване и представяне на доказателства за престъпленията пред прокуратурата“, допълни Курдов.
Той призоваваме всички, които обичат животните и не са съгласни със зачестилите престъпления над животните да се присъединят в протеста.
Смъртта на кучето Мая провокира протест и във Варна
