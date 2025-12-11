Кметът на "Одесос“ Янислава Шопова предаде комплекти дипляни и листовки с материали за превенция от измами във връзка с приемането на еврото от 1 януари 2026 г. на представители на пенсионерски клубове на територията на района. Материалите съдържат информация, предоставена от ОД на МВР-Варна, за рисковете от замяна на български левове с фалшиви банкноти, от придобиване на информация за лица, натрупали значителен финансов ресурс без необходимата финансова грамотност, от фишинг измами с получаване на мейли от престъпни групи с приканване за верификация на банкови сметки и др. На срещата присъства и представител на Първо РПУ.С това район "Одесос“ се включи на практика към инициативата на Областната дирекция на МВР – Варна за ефективна превантивна дейност във връзка с приемането на еврото от 1 януари 2026 г. Целта е предоставяне на ясна, точна и своевременна информация за принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като парична единица на Република България, която да достигне до възможно най-голяма част от населението на общината.