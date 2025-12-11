Снабдиха пенсионерските клубове във Варна с листовки за еврото
©
С това район "Одесос“ се включи на практика към инициативата на Областната дирекция на МВР – Варна за ефективна превантивна дейност във връзка с приемането на еврото от 1 януари 2026 г. Целта е предоставяне на ясна, точна и своевременна информация за принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като парична единица на Република България, която да достигне до възможно най-голяма част от населението на общината.
Още по темата
/
Все още вендинг машините не са готови за еврото. Подготвени са оборотни разплащателни устройва, които ще бъдат подменени след 1 януари
09.12
Продавач-консултант: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да върна, ще връщам в лева на клиента
09.12
Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
09.12
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Европейският съд назначи съдебен състав по българските жалби за вкарването на България в еврозоната
06.12
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
06.12
Зам.-министър Барбалов за платформата на КЗП: Надявам се този сайт да продължи и след изтичане на Закона за еврото
05.12
Още от категорията
/
Благомир Коцев от Берлин: За да кажем, че имаме принос към победата, трябва да сме сигурни, че сме дали нещо от себе си в борбата
10.12
Административният съд във Варна прекрати производство по жалба срещу улична регулация от 2007 г.
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Благомир Коцев от Берлин: За да кажем, че имаме принос към победа...
21:59 / 10.12.2025
Многохиляден протест блокира центъра на Варна
18:54 / 10.12.2025
Ето докъде стигна българският кораб, плаващ към Антарктида
14:24 / 10.12.2025
Кръвта вода не става: Стара познайница на полицията отново е спип...
09:01 / 10.12.2025
Днес е ден на протести във Варна: Ето кога и къде
10:09 / 10.12.2025
Напредва ремонтът на този важна улица във Варна
08:54 / 10.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.