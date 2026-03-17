Снежана Апостолова: Община Варна ще продължи да развива качествени и достъпни социални услуги, които да отговарят на реалните потребности
В събитието в Юнашкия салон се включиха още директорите на общинските дирекции "Социални дейности" – Изабела Иванова и "Здравеопазване" – Анастасия Георгиева, представители Общинския съвет, държавни и общински институции, на някои от варненските университети, социални услуги, неправителствени организации и граждани. Основната цел е да се обсъдят конкретни стъпки за изграждане на по-хармонична, толерантна и подкрепяща общност във Варна. Съорганизатори на днешното събитие са Сдружение "Енерджи" и Фондация "Владиславово".
Този ден е израз на признателност към всички вас - хората, които с професионализъм, отдаденост и сърце ежедневно подкрепят най-уязвимите членове на нашето общество. В динамичния и многообразен социален живот на община Варна вашата мисия е особено значима. Благодарение на вашата всеотдайност хиляди деца, семейства, възрастни хора и хора с увреждания получават грижа, подкрепа и възможност за по-достоен живот, каза още Снежана Апостолова.
Градът ни е изправен пред редица предизвикателства – задълбочаващи се социални и демографски промени, нарастващ брой хора в уязвима ситуация и ограничени ресурси. Тези процеси изискват нов тип координация, партньорство и устойчиви решения между институции, организации и общности, отбелязаха организаторите на срещата. Дискусиите в рамките на кръглата маса се съсредоточиха върху няколко основни теми: предизвикателствата пред социалните работници при работата с уязвими общности, които очертават реалната рамка на действията на социалните специалисти, институциите и партньорските организации; постиженията и реалните примери за постигнати резултати и добри практики, които показват, че когато институции, организации и местни общности действат заедно, промяната е възможна; тенденциите за развитие на социалната работа и нуждата от по-устойчиви модели на сътрудничество.
Тази година мотото на Световния ден на социалната работа е "Съвместно изграждане на надежда и хармония: Призив Харамби за обединяване на разделено общество". Темата е определена от Международната федерация на социалните работници (International Federation of Social Workers – IFSW) и поставя акцент върху необходимостта от солидарност, партньорство и активното участие на общностите в преодоляването на социалните предизвикателства.
Думата "Харамби" идва от източноафриканската традиция и означава "да дърпаме заедно". Организаторите на днешното събитие я определиха като философия и начин на мислене и действие и призоваха чрез партньорство и уважение към труда на социалните работници да се изгради по-сплотено общество, а призивът Харамби да се превърне в наш местен принцип.
