Снежна приказка в Зоопарк Варна! Обитателите се радват на снега, дори и да е малко.За разлика от изнежените съвременни хора, то животните не се оплакват от снега. Тялото им се приготвя за всеки предстоящ сезон - като през зимата окосмяването се увеличава, както и телесното тегло.Тъй като Коледните и Новогодишни празници отминаха и варненци вече започнаха да развалят елхите и да изхвърлят иглолистните дръвчета, напомняме, че обитателите в Зоопарка имат нужда от тях. Те са храна за тревопасните, като разнообразяват менюто им.Всеки, който желае, може да занесе коледната си елха в зоопарка. Стига да не е напълно изсъхнала или да не е пръскана с химикали за украса.