Рекорден брой участници – над 1080 магистър-фармацевти, собственици на аптеки от цялата страна, взеха участие в XIII Есенна конференция "Предизвикателствата пред аптеките при влизането в еврозоната“.Форумът се превърна в едно от най-мащабните събития за фармацевтичния сектор в България, фокусирано върху практическите, икономическите и социалните аспекти на въвеждането на еврото за бизнеса."Фармацевтичният сектор е един от най-директно засегнатите от валутния преход, защото се намира на границата между регулацията и ежедневния контакт с пациента. Нашата задача е не само техническа – тя е обществена и социална. Трябва да запазим доверието и спокойствието на хората, защото аптеките са единственото звено в процеса по информираност и адаптация към еврото.“, заяви при откриването на дискусията Аделина Любенова – председател на Инициативния комитет от магистър-фармацевти в България.В рамките на дискусиите магистър-фармацевти от цялата страна споделиха конкретни стъпки и трудности в процеса на подготовка.Анелия Найденова от Пловдив съобщи, че аптеките вече са готови с двойното етикетиране на цените.Ана Василева, която е собственик на аптека във Варна допълни, че макар част от системите да изискват финални настройки, фармацевтите работят активно, за да спазят крайните срокове.Дългогодишният магистър-фармацевт и собственик на аптека в София Олга Кондратиева София посочи, че аптеките в столицата са на 95% готови, а банките вече са започнали да предоставят пакети с евро банкноти и монети, което ще улесни ежедневните плащания.Според нейната колега от Пловдив Дориана Чакърова най-големият проблем пред аптеките остава инфлационният натиск и декапитализацията на активите, докато техническите процеси по адаптация на софтуерите и касовите апарати са управляеми.Пенка Минева, която е собственик на аптека в района на Пазарджик подчерта, че след многократни разговори между Инициативния комитет от магистър-фармацевти и Министерството на финансите, гратисният период за двойното етикетиране беше удължен, което даде възможност на аптеките да се подготвят спокойно."Следващото предизвикателство е реалното въвеждане на еврото. Работим за плавен преход, без стрес за хората. Инициативният комитет стартира и специална информационна кампания за възрастните граждани, които ще получат насоки как безопасно да пазаруват и плащат по време на прехода.“, добави Минева."Много сме благодарни, че нашите молби бяха чути за удължаването на гратисния период за въвеждане на двойното етикиране в аптеките.“, допълни Олга Кондратиева.Магистър-фармацевтът от Златоград Елвира Хумчева обобщи, че въпреки трудностите, "фармацевтичната гилдия винаги намира решения и доказва, че е стабилен партньор в обществения интерес“.Сред гостите беше и икономистът проф. Гарабед Минасян, който коментира, че преходът към еврото ще бъде устойчив, ако ценовата конвергенция бъде ясна и прозрачна:"По моя преценка в следващите десетина години ние трябва да достигнем равнище между 75% до 80 % от средноевропейските цени. А при нас сега към момента това равнище е вътрешно ценово равнище е около 60 % от средноевропейското.“, посочи проф. Минасян.Форумът, организиран от един от водещите дистрибутори у нас, предложи и дискусии за ценовия контрол, двойното етикетиране, правната и счетоводната адаптация към еврото, както и информационните кампании, които ще бъдат ключови за спокойствието на потребителите в чувствителни сфери като достъпа до лекарства и здравни услуги.Конференцията потвърди и ангажимента на Инициативния комитет от магистър-фармацевти, собственици на аптеки, да бъде гласът на семейните аптеки – тези, които работят лице в лице с пациентите и носят най-голямата отговорност в прехода към еврото.Организацията ще продължи да настоява за диалог с институциите, регулаторна яснота и мерки за подкрепа на малките независими аптеки, които са гръбнакът на достъпа до лекарства в България.