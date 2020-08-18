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Ñîôèÿ, Ïëîâäèâ è Âàðíà ñ íàé-ìíîãî íîâîçàðàçåíè
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 07:43 / 18.08.2020Êîìåíòàðè (1)499
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135 ñà íîâîäèàãíîñòèöèðàíèòå ñ êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ ëèöà ïðåç èçìèíàëèòå 24 ÷àñà. Çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå ñà íàïðàâåíè îáùî 5 252 PCR òåñòà. Òîâà ïîêàçâàò äàííèòå â Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà. Òàêà îáùèÿò áðîé íà ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè ñòàâà 14 500, îò êîèòî 4 546 àêòèâíè.

Ðàçïðåäåëåíèåòî ïî îáëàñòè ïî íàñòîÿù àäðåñ íà ëèöàòà å, êàêòî ñëåäâà: Áëàãîåâãðàä - 12; Áóðãàñ - 1; Âàðíà - 13; Âåëèêî Òúðíîâî - 3; Âèäèí - 1; Äîáðè÷ - 12; Êúðäæàëè - 3; Êþñòåíäèë - 3; Ïàçàðäæèê - 3; Ïåðíèê - 1; Ïëîâäèâ - 14; Ðàçãðàä - 4; Ðóñå - 3; Ñèëèñòðà - 9; Ñëèâåí - 2; Ñìîëÿí - 6; Ñîôèÿ (ãðàä) - 25; Ñòàðà Çàãîðà - 9; Õàñêîâî - 8; Øóìåí - 1; ßìáîë - 2.

256 ñà èçëåêóâàíèòå ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå, à îáùèÿò èì áðîé å 9 442. Õîñïèòàëèçèðàíèòå ëèöà ñà 768, îò êîèòî 56 ñå íàìèðàò â èíòåíçèâíîòî îòäåëåíèå. Ïî÷èíàëèòå ëèöà ñ äîêàçàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ ñà îáùî 512. 14 îò ñëó÷àèòå ñà îò ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà.



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17.08.2020 Ïðîó÷âàíå: Ñàìî íÿêîè ìàñêè ïàçÿò îò êîðîíàâèðóñ, øàë÷åòàòà - íå
17.08.2020 22 ñòàíàõà îáùî æåðòâèòå íà COVID-19 âúâ Âàðíà äî ìîìåíòà
17.08.2020 Âàæíè óòî÷íåíèÿ çà ñòàðòà íà íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà!
17.08.2020 Èçíåíàäâàùè öèôðè çà íîâèòå çàðàçåíè è íàïðàâåíèòå òåñòîâå çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà
16.08.2020 Êàòðèí Òàñåâà ñëåä ñìúðòòà íà Íèêîëàé Ùåðåâ: Íå ìîæàõìå äà ñå îòêúñíåì åäèí îò äðóã
16.08.2020 Îïòèìèñòè÷íà ïðîãíîçà çà èçõîäà îò êðèçàòà
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/795 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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12:38 / 17.08.2020
Äâå äåöà è ìàéêà èì ñà ñðåä çàãèíàëèòå ïðè êàñàïíèöàòà â Êàâàðíåíñêî!
20:19 / 17.08.2020
Ïîÿâàòà íà ïðåçèäåíòà Ðàäåâ ïðåäèçâèêà ñáëúñúöè âúâ Âàðíà
20:22 / 17.08.2020
Ïëîâäèâ÷àíèí îò ìîðåòî: Íóëåâ ñåçîí ëè? Ïî-äîáðå âèæòå òîâà!
11:50 / 16.08.2020
Èçíåíàäâàùè öèôðè çà íîâèòå çàðàçåíè è íàïðàâåíèòå òåñòîâå çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà
06:02 / 17.08.2020
Êîöåòî ñå îøèøêà ÿêî, çàïî÷íà äà íîñè ñòðàííè äðåõè
10:54 / 16.08.2020
Ñïàñèòåëè ñå õâúðëèõà âúâ âîäàòà çàðàäè óäàâíèê, êàäðèòå ñà äðàìàòè÷íè!
18:46 / 16.08.2020
Àêòóàëíè òåìè
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