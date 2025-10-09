ЗАРЕЖДАНЕ...
София, а не Варна ще е домакин на Европейското по волейбол през 2026, СОС отпусна 500 000 лв.
Съгласно приетия доклад, БФВ се ангажира да популяризира Столична община като партньор на събитието. Предложението беше включено в дневния ред на заседанието на СОС като допълнителна точка.
Докладът бе внесен от Васил Терзиев – кмет на Столична община, Цветомир Петров – председател на СОС, и Димитър Шалъфов – общински съветник и председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта.
С 54 гласа "за“, без "против“ и "въздържали се“, предложението беше прието единодушно.
