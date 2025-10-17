ЗАРЕЖДАНЕ...
Софиянец блъсна дядо във Варна, проверката за наркотици се оказа положителна
Инцидентът станал онзиден по обяд.
Възрастния мъж е отведен в болнично заведение, където извършения преглед установил мозъчна контузия и охлузна рана на главата. Настанен е в отделение по неврохирургия без опасност за живота.
Шофьорът е бил тестван на място от служители на сектор "Пътна полиция“ с техническо средство, което е показало употреба на наркотични вещества и техните аналози.
По случая е образувано досъдебно производство.
Само 16 месеца след като излезе от затвора варненка отново бе арестувана за наркоразпространение
