54-годишен водач на лек автомобил от София, при управление и извършване на маневра – движение назад, в района на пазар "Чаталджа“, е ударил 84-годишен пешеходец, пресичащ зад автомобила.Инцидентът станал онзиден по обяд.Възрастния мъж е отведен в болнично заведение, където извършения преглед установил мозъчна контузия и охлузна рана на главата. Настанен е в отделение по неврохирургия без опасност за живота.Шофьорът е бил тестван на място от служители на сектор "Пътна полиция“ с техническо средство, което е показало употреба на наркотични вещества и техните аналози.По случая е образувано досъдебно производство.