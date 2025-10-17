Сподели close
54-годишен водач на лек автомобил от София, при управление и извършване на маневра – движение назад, в района на пазар "Чаталджа“, е ударил 84-годишен пешеходец, пресичащ зад автомобила.

Инцидентът станал онзиден по обяд.

Възрастния мъж е отведен в болнично заведение, където извършения преглед установил мозъчна контузия и охлузна рана на главата. Настанен е в отделение по неврохирургия без опасност за живота.

Шофьорът е бил тестван на място от служители на сектор "Пътна полиция“ с техническо средство, което е показало употреба на наркотични вещества и техните аналози.

По случая е образувано досъдебно производство.