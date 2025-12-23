53-годишен жител на с. Бенковски е задържан за срок до 24 часа. Вчера, в района на Старо Оряхово, мъжът е самокатастрофирал в крайпътна мантинела.Пристигналият на място екип на полицията е установил, че водачът е направоспособен и тестът за алкохол показал 2,10 промила в издишания въздух.Автомобилът на нарушителя е иззет на служебен паркинг на МВР, а мъжът е отказал лабораторно изследване.По случая е образувано досъдебно производство.