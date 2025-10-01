48-годишен варненец, известен на МВР, е задържан за срок до 24 часа, след като вчера колата, която шофирал, е спряна за проверка, а дрегера отчел 1,92 промила алкохол в издишания въздух.По случая е образувано бързо производство, което е докладвано на прокуратурата, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.От там допълниха, че криминалисти на РУ Провадия задържали мъж за срок до денонощие. 37-годишният варненец се озовал в полицейския арест, след като у него служителите на реда намерили наркотично вещество. Направената експертна справка показва, че веществото е марихуана. По случая е образувано бързо производство, разследването по които продължава под наблюдението на прокуратурата.