Варна е единственият град в България, в който сделките с недвижими имоти са отбелязали спад преди приемането ни в еврозоната, отчитат брокери. За сметка на това градът е рекордьор по високи цени на имотите за второто тримесечие на годината. Ще се успокои ли пазарът и какво да очакваме през 2026 година?Цените на имотите във Варна са скочили с 19 % за последните месеци, показва статистиката на Евростат. Броят на сделките обаче намалява, пише БНТ.Добромир Ганев, Национално сдружение “Недвижими имоти": “Това, че обемът от сделки намалява, не влияе за съжаление на повечето от нас, на цените. Предлагането е твърде малко. Спадът на продукцията ново строителство също е драматична за толкова важен пазар с около 45-45 % за първото деветмесечие на тази година."Данните сочат, че във Варна издадените разрешителни за строеж са много, въпреки това започнатото ново строителство бележи спад. Според експерти в бранша това се дължи на неяснотите за цените след приемането ни в еврозоната.Ганев: “Инвеститорите са в някаква степен доста консервативни. От една страна хипотезата е, че изчакват, за да видят дали ще има промени на пазара нагоре и надолу."Агенции за недвижими имоти отчитат спад в търсенето броени седмици преди приемането на еврото.Владислав Манов, брокер: “Нещата се успокоиха, няма го това бързане, на което бяхме свидетели през последните година или две. Допреди 4 месеца всеки бързаше, за да не изтърве сделката на живота си. Сега нещата се връщат в една нормалност."Брокери потвърждават, че продавачите задържат сделките, защото очакват покачване на цените след 1 януари. Купувачите пък се надяват на спад.Манов: “Никой не може да каже със сигурност, но очакванията ни са да се върнем към едно нормално покачване на цените, което не беше така през последните години, имахме двуцифрени ръстове. След навлизането на новата валута хората ще разберат, че реално няма да се променят много неща.Брокерите казват, че пазарът ще се успокои след влизането ни в еврозоната. Купувачите ще могат да планират бъдещите си покупки спокойно, без да са притиснати от срокове, като през годината преди приемане на еврото.