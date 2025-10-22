В УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна бе извършена изключително сложна и високорискова интервенция - перкутанен педикарден дренаж при три годишно дете с рядък генетичен синдром и симптоматична епилепсия.Пациентът е хоспитализиран по повод пневмония, усложнена с масивен перикарден излив и голям плеврален излив. Лекарите от болницата уточниха, че натрупването на течност около сърцето е довела до сърдечна тампонада - критично, животозастрашаващо състояние, което е наложило извършването на спешен животоспасяващ перкутанен педикарден дренаж – инвазивна процедура, при която се използва игла и катетър, за да се отстрани течността от околосърдечната торбичка.Благодарение на бързата реакция, високата прецизност и отличната координация на интервенционалния екип на доц. д-р Чавдар Бъчваров – началник на Клиниката по образна диагностика, доц. д-р Георги Тодоров и д-р Михаел Нанев – лекари в същата клиника и детският хирургичния екип на доц. д-р Петар Стамов и д-р Пламена Дренакова от Първа клиника по хирургия в УМБАЛ "Св. Марина“, перикардният излив е успешно дрениран. Състоянието на детето е стабилизирано непосредствено след процедурата.В рамките на комплексното лечение са поставени плеврален дрен и централен венозен катетър, съобщиха специалистите от лечебното заведение. По време на престоя детето е обгрижвано от интердисциплинарен екип, включващ детски пулмолог, детски кардиолог, детски невролог, детски хирург и лекари от детско интензивно отделение, като е осигурено цялостно наблюдение и лечение.Подобни случаи са изключително предизвикателни и изискват максимална концентрация и екипност, коментираха специалистите от Клиниката по образна диагностика към УМБАЛ "Св. Марина“ – Варна, която е водещ център за интервенционални процедури и оказва високоспециализирана помощ на пациенти от цяла Североизточна България. Благодарение на модерната апаратура и дългогодишния опит на мултидисциплинарния екип, в клиниката се извършват широк спектър от минимално инвазивни диагностични и терапевтични интервенции при деца и възрастни, включително при спешни и животозастрашаващи състояния."Искам искрено да благодаря на целия интервенционален екип на доц. Бъчваров, доц. Тодоров и д-р Нанев за успешната намеса, професионализма и за отдадеността им в името на човешкия живот. Благодаря, че върнахте надеждата и усмивката ни!“, коментира майката на малкия пациент.Ръководството на УМБАЛ "Св. Марина“ - Варна изразява благодарност към всички специалисти, участвали в лечението, и подчертава значението на опита, професионализма и мултидисциплинарния подход при овладяване на тежки случаи в детската възраст.