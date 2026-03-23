Община Варна ще отпусне 102 610 евро за покриване на натрупани задължения на Специализираната болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания. Предложението вече получи подкрепата на финансовата комисия, а днес и на здравната комисия, като окончателното решение предстои да бъде взето от Общинския съвет.По-голямата част от задълженията на лечебното заведение са свързани с неизплатени възнаграждения към персонала. Дължимите суми за заплати и осигуровки надхвърлят 88 хиляди евро за периода от декември 2025 г. до февруари 2026 г. Освен това болницата има и задължения към общинското предприятие "Ученическо и столово хранене“ в размер на над 6 600 евро за осигуряване на храна на пациентите.Управителят на лечебното заведение д-р Радослав Минков подчерта, че основен проблем остава недостатъчното държавно финансиране. По думите му субсидията за издръжка не е актуализирана повече от пет години и продължава да бъде 90 лева (46,02 евро) на леглоден. "При сегашната инфлация тази сума е крайно недостатъчна за нормалното функциониране на болницата и за адекватна грижа за пациентите“, заяви той.Допълнително напрежение създава и увеличеният брой пациенти с туберкулоза. Само през месец февруари са приети 10 души за лечение на заболяването, което е рекорден брой за последното десетилетие. В момента в болницата се лекуват общо 12 пациенти с туберкулоза.Д-р Минков посочи, че болницата не може да си позволи увеличение на възнагражденията, с изключение на минималната заплата на санитарите, която е актуализирана в съответствие със законовите изисквания. Разликата в заплащането между санитарите и медицинските сестри е около 50 евро. Останалите работещи не са получили увеличение на основните си заплати от началото на годината, поясни д-р Минков. Той каза още, че в момента в болницата работят едва 22 души, което е най-малкият състав в историята на лечебното заведение.С оглед на тежкото финансово състояние общинските съветници гласуваха предварително изпълнение на решението за отпускане на средствата. Целта е да се предотврати натрупването на задължения за лихви.