Спецакция срещу наркотиците се проведе във Варна
Операцията е била под ръководството на прокуратурата и срещу нарушителите е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР във Варна.
От там допълниха, че наркотични вещества са открили в мъж на 28 години и 18-годишна жена. Те били отведени в ареста на Второ РУ, тези дни. При направения им обиск, служители на полицията намерили в тях марихуана и метамфетамин. По случаите са образувани бързи производства.
Нови възможности за специализанти на МУ–Варна: Едноседмични обуче...
20:10 / 14.12.2025
"Аспарухово" разцъфва: Засадиха 200 рози и нови дръвчета край Сит...
19:51 / 14.12.2025
Бивша служителка на община Варна: Благомир Коцев разпространи пор...
19:11 / 14.12.2025
Икономистите за Варна и региона: Заетостта е най-високата в стран...
15:58 / 14.12.2025
Утре части от Варна остават без ток
12:29 / 14.12.2025
Предимно слънчево време във Варна днес
08:47 / 14.12.2025
