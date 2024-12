Специалист от Варна участва във важен конгрес в Кайро

© В Кайро, Египет се проведе 18-ят Конгрес на Средиземноморското общество по Отология и Аудиология (18th Mediterranean Scoeity of Otology & Audiology Congress). Във форума участва проф. д-р Марио Милков, д.м., който представи резултатите от научната дейност в Сектор "Аудио-вестибуларна и сънна медицина“ в Университетски медико-дентален център към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.



Темата на представената устна презентация бе "Последствия от вестибуларни нарушения и ортодонтски деформации върху динамичната стабилност на пациентите“ ("Consequences from vestibular disorders and orthodontic deformations on patients' dynamic stability“), която е разработена от авторски колектив проф. д-р Марио Милков, д-р Мирослав Стойков, доц. д-р Христина Арнаутска.



Университетският медико-дентален център разполага с високотехнологичната постурографска система Global Postural System (GPS) PL0800 Leonardo. С тази система могат да се правят профилактични прегледи и диагностика на заболявания в областта на дентална медицина, ортодонтията, ортопедията, вестибулогията, неврологията и физиотерапията. Тя се състои от статична и динамична част, в които съответно, могат да бъдат изследвани особеностите на стойката в период на покой на тялото, както и в динамично състояния.



В рамките на Конгреса проф. Милков се срещна със зам.-ректори от Близкия и Средния изток.