Много усмивки, сълзи и емоции изпълниха днес една сграда на ул. "Евлоги Георогиев" във Варна. Там се намира Дневният център за деца и младежи с умствена изостаналост "Св. Йоан Златоуст“, който ежедневно посещават 40 деца и пълнолетни лица с увреждания.Днес, центърът посети не кой да е, а Дядо Коледа, а децата посрещнаха добрият старец със специално тържество, театър и декори. А децата влязоха в различни роли пред погледа на своите учители, родители и приятели. А всяко дете получи голям подарък и много лакомства. "Това е най-щастливият ден за тях. Мисля, че започват да чакат Коледа веднага щом мине предната", с усмивка споделят техните преподаватели.Децата в центъра са разделени на две групи от 5 до 18 годишна възраст и младежи до 29 години. За тях полагат грижи екип от висококвалифицирани специалисти, за които това е повече от работа. "За нас е мисия. Трябва да се чувстват добре, като в домашна среда. Затова и пътуваме много.", сподели директорът на центъра Марияна Христова.Тя допълни, че една от основните задачи е да бъдат освободени родителите, за да могат да работят, докато специалистите в центъра поемат специалната грижа за децата им.