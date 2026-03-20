Специална селекция танцови филми и танц във виртуална реалност във Варна
селекция танцови филми и танц във виртуална реалност. Събитията ще се състоят
на:
22 март от 17 ч. ReBonkers, Варна
Входът е свободен за всички събития.
Програмата на всяка една от вечерите включва представяне Stage360 – танц във VR среда, прожекция на селекция от някои от най-впечатляващите танцови филми на хореографа Изток Ковач и режисьора Сашо Подгоршек — едно от най-дълготрайните сътрудничества в европейското танцово кино, отличени с множество международни награди, включително Grand Prix на International Video Dance – Стокхолм.
Публиката ще има възможност да се срещне с авторите и да изживеепредставленията от уникалната гледна точка на изпълнителите.Изток Ковач е един от най-влиятелните словенски хореографи, който още вначалото на 90-те години на ХХ век поставя Словения на европейската танцовакарта. Той има зад гърба си повече от 35 спектакъла, работи във Великобритания,Германия, Франция, Белгия, Израел и Република Корея.
Като хореограф и танцьорИзток Ковач и En-Knap създадоха разпознаваема танцова естетика, която сепревърна в запазена марка на словенския съвременен танц.
