Специални контейнери ще бъдат поставени на две места във Варна
И тази година Община Варна ще се включи в кампанията "Да изчистим България заедно" в подкрепа на глобалната инициатива World Clean Up Day, обявена от ООН за Световен ден на почистването. Инициативата е също на 20 септември (събота).
Призовават се граждани, институции, бизнес-организации и неправителствени организации, търговски вериги и спортни клубове да се включат активно в почистването на междублокови пространства, паркинги, паркове, места за отдих, детски площадки и други територии за обществено ползване.
Служителите на Община Варна и районните кметства също ще се включат в кампанията, като ще почистват различни локации в града. Районните еколози ще дават насоки за местата за почистване и ще създадат необходимата организация за осигуряване на помощни материали. Ангажирана ще бъде и сметопочистващата фирма, като ще бъде организирано своевременно извозване на отпадъците в деня на почистването и след него.
Събраните смесени битови отпадъци трябва да се поставят в чували до или вътре в съдовете за битови отпадъци, а отпадъците от опаковки - в съдовете за разделно събиране (контейнери в жълт и зелен цвят). Припомняме, че е забранено изхвърлянето на строителни и опасни отпадъци, излезли от употреба гуми и електрически уреди в и до съдовете.
За повече информация гражданите могат да се обръщат към еколозите от отдел "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" към Община Варна и еколозите от районните администрации на следните телефони:
- Отдел "КОЧОТ", дирекция ЕООС, Община Варна - 052/820 345
- Еколози район "Одесос" – 052/612 877
- Еколози район "Приморски" – 052/359 158
- Еколози район "Младост" – 052/820 877
- Еколози район "Аспарухово" – 0888/340 114
- Еколози район "Владислав Варненчик" – 052/575 720
- Еколози км. "Звездица" – 052/820 662
- Еколози км. "Тополи" – 052/740 935
- Еколози км. "Казашко" – 052/820 664
- Еколози км. "Константиново" – 052/820 797
- Еколози км. "Каменар" – 052/671-055
