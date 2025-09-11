На 20 септември (събота) на две локации в града ще бъдат поставени отново специални контейнери на "Кроношпан България" за събиране на дървесни отпадъци, образувани от домакинствата – дървесни плоскости, мебели (шкафове, гардероби, маси, столове – без текстилна част), врати, дървесни опаковки. Местата са: район "Приморски" - паркинг пред УМБАЛ "Света Марина", (зад бензиностанция "Бенита") и район "Одесос" - паркинг срещу Малките римски терми - бул. "Приморски". Това е поредната акция за събиране на дървесни отпадъци от домакинствата.И тази година Община Варна ще се включи в кампанията "Да изчистим България заедно" в подкрепа на глобалната инициатива World Clean Up Day, обявена от ООН за Световен ден на почистването. Инициативата е също на 20 септември (събота).Призовават се граждани, институции, бизнес-организации и неправителствени организации, търговски вериги и спортни клубове да се включат активно в почистването на междублокови пространства, паркинги, паркове, места за отдих, детски площадки и други територии за обществено ползване.Служителите на Община Варна и районните кметства също ще се включат в кампанията, като ще почистват различни локации в града. Районните еколози ще дават насоки за местата за почистване и ще създадат необходимата организация за осигуряване на помощни материали. Ангажирана ще бъде и сметопочистващата фирма, като ще бъде организирано своевременно извозване на отпадъците в деня на почистването и след него.Събраните смесени битови отпадъци трябва да се поставят в чували до или вътре в съдовете за битови отпадъци, а отпадъците от опаковки - в съдовете за разделно събиране (контейнери в жълт и зелен цвят). Припомняме, че е забранено изхвърлянето на строителни и опасни отпадъци, излезли от употреба гуми и електрически уреди в и до съдовете.За повече информация гражданите могат да се обръщат към еколозите от отдел "Контрол и опазване чистотата на обществените територии" към Община Варна и еколозите от районните администрации на следните телефони:- Отдел "КОЧОТ", дирекция ЕООС, Община Варна - 052/820 345- Еколози район "Одесос" – 052/612 877- Еколози район "Приморски" – 052/359 158- Еколози район "Младост" – 052/820 877- Еколози район "Аспарухово" – 0888/340 114- Еколози район "Владислав Варненчик" – 052/575 720- Еколози км. "Звездица" – 052/820 662- Еколози км. "Тополи" – 052/740 935- Еколози км. "Казашко" – 052/820 664- Еколози км. "Константиново" – 052/820 797- Еколози км. "Каменар" – 052/671-055