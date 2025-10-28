ЗАРЕЖДАНЕ...
Спецполицаи разбиха две модерни наркооранжерии за ден във Варна
© ОДМВР-Варна
На двете места, криминалистите намерили и иззели растения от рода на конопа, в различни стадии на растеж и голямо количество суха маса марихуана. Установено е, че растенията са отглеждани в три помещения оборудвани с високотехнологични напоителни и климатични системи.
"Оранжериите" били обзаведени с модерно оборудване за отглеждането на растителността - лампи с подходяща температура, вентилация, филтри, уреди за контрол на температурата и влажността, и други.
Открити са и отделни помещения пригодени за изсушаване и изчистване на готовата продукция. При проведените процесуални действия са намерени и иззети три електронни везни и известен брой таблетки Екстази. По случая е образувано досъдебно производства по чл.354в от НК.
Работата по документирането, на което продължава под наблюдението на прокуратурата.
Още по темата
/
Разбиха организирана престъпна група за контрабанда на китайски стоки, ощетила държавата с над 30 млн. лв.
16.10
Полицейска операция във Варна, десетки изгоряха, а двама шофьори бяха спипани солидно почерпени
10.10
Само за ден: 17 подпийнали и 4-ма дрогирани се качиха зад волана – масово водачите отказват да бъдат тествани
13.09
Сарафов и Митов разпоредиха спецоперация срещу киберпрестъпленията и разпространението на наркотици сред учениците
12.09
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
До края на месеца варненци могат да подават заявления за целева п...
13:08 / 26.10.2025
Изчезна 13-годишно момиче от Варненско. Роднини молят за съдейств...
11:30 / 26.10.2025
Заради детската агресия: Курсовете по самоотбрана все по-популярн...
21:02 / 25.10.2025
Учениците излизат във ваканция!
16:52 / 25.10.2025
След тригодишно прекъсване: "Обиколка на Варненското езеро" се за...
14:36 / 25.10.2025
Идва циклон над Черноморието!
13:49 / 25.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.