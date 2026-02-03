Спектакли за любов във Варненската опера и драма
На 12 февруари публиката ще се срещне с "Кармен“ – една от най-емблематичните творби в световното оперно изкуство, където страстта на героите намира брилянтен музикален израз. В главната роля на Кармен ще влезе румънското мецосопрано Флорентина Соаре, а оркестъра ще дирижира маестро Григор Паликаров. Режисьор е Елена Стоянова.
На 13 февруари е представлението на "Парижката Света Богородица“. Френскоезичната творба е класика в мюзикълния жанр, а сюжетът следва романа на Виктор Юго с главни действащи лица циганката Есмералда и гърбушкото Квазимодо. В образите им ще влязат Лилия Илиева-Михайлова и Велин Михайлов, а диригент е Страцимир Павлов. Режисьор на спектакъла е Петко Бонев.
На празничната дата, 14 февруари, солисти и оркестър ще подарят на зрителите красив чувствен букет от испански песни като "Historia de un amor“, "Por una cabeza", “Besame mucho" и още любовни класики. В концерта "Испански страсти“ участват Илина Михайлова, Деян Вачков и Рейналдо Дроз, дирижира Страцимир Павлов, а режисурата е на Сребрина Соколова.
На 14 февруари театралните фенове могат да съпреживеят любовната история на Ирина и Борис в "Тютюн“ – една от най-гледаните продукции на Драматичен театър "Стоян Бъчваров“ Варна, режисирана от Бина Харалампиева, с Калин Врачански и Александра Майдавска в главните роли.
В антрактите на "Кармен“ и "Парижката Света Богородица“ и половин час преди началото на "Испански страсти“ и "Тютюн“, като комплимент към публиката и с намигване към българския празник Трифон Зарезан, от ТМПЦ Варна ще поднесат по чаша вино в партньорство с бранда "Simeon The Great“.
