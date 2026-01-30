Спешни мерки на властта във Варна заради скока на цени на наеми
Работната група ще включва общинските съветници Цветелина Атанасова, Дилян Григоров, Тодор Балабанов и Мартин Димов, изпълнителния директор на "Пазари“ ЕАД Недко Радев, както и представители на наемателите. По време на заседанията ѝ ще бъдат разгледани основанията за промените в наемните цени и таксите за паркиране, които са в сила от 1 януари тази година след решение на ръководството на дружеството от ноември 2025 г.
Срокът за работа на групата е три месеца. След приключване на дейността членовете ѝ ще подготвят подробен доклад с изводи и конкретни предложения относно увеличението на наемните цени за обектите, включени в капитала на дружеството. Докладът ще бъде внесен за разглеждане и обсъждане от Общинския съвет на Варна.
