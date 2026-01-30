Властта във Варна предприе спешни мерки, заради недоволство на граждани от скока на цени. На заседание на Общинския съвет бе одобрено създаването на работна група, която да разгледа увеличението на наемните стойности на обектите и на таксите за паркиране, събирани от общинското дружество "Пазари“ ЕАД. Целта е да се обсъдят подробно мотивите за промените и да се намери баланс между интересите на дружеството и наемателите.Работната група ще включва общинските съветници Цветелина Атанасова, Дилян Григоров, Тодор Балабанов и Мартин Димов, изпълнителния директор на "Пазари“ ЕАД Недко Радев, както и представители на наемателите. По време на заседанията ѝ ще бъдат разгледани основанията за промените в наемните цени и таксите за паркиране, които са в сила от 1 януари тази година след решение на ръководството на дружеството от ноември 2025 г.Срокът за работа на групата е три месеца. След приключване на дейността членовете ѝ ще подготвят подробен доклад с изводи и конкретни предложения относно увеличението на наемните цени за обектите, включени в капитала на дружеството. Докладът ще бъде внесен за разглеждане и обсъждане от Общинския съвет на Варна.