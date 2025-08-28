Инспектори от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) - Варна след рутинна проверка със служебна лодка хванаха нарушител с 30 кг черна морска мида.Бракониерът е бил спипан в акваторията на Варненско езеро.Мидата беше върната обратно във водата, а на нарушителя съставен акт за установяване на административно нарушение.Според нормативните документи разрешени при любителски риболов е изваждането на до 3 кг миди.