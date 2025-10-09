Сподели close
16-годишно дете от с. Гроздьово е задържано за срок до 24 часа, след като вчера, служители на сектор "Пътна полиция“ спрели за проверка автомобил, а зад волана се оказало момчето.

Инспекцията показала, че то няма книжка, а и колата е с чужди регистрационни табели.

По случая е образувано бързо производство. Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата.