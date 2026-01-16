Варненец - на 38 години, с досие в полицията и осъждан, е задържан за разпространение на наркотици. Преди дни, криминалисти на ОД на МВР във Варна са го засекли по време на продажба на забранени субстанции. Последвало претърсване в обитаваното от нарушителя жилище. Там полицаите намерили и иззели електронна везна, метамфетамин и марихуана, видно от направената експертна справка.По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 354А, ал.1 от НК. Докладвано е на прокуратурата, съобщиха от МВР - Варна.От там допълниха, че 27-годишен водач на лек автомобил, известен на органите на реда от гр. Суворово, бил спрян за проверка преди ден. В рамките на инспекцията, униформените от РУ Девня констатирали, че мъжът се е качил зад волана след употреба наркотични вещества - канабис. По случая е образувано досъдебно производство.