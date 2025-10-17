ЗАРЕЖДАНЕ...
Спипаха клептоман във Варна, пуснат преди дни от ареста
Причината пак да е арестуван, е че тези дни 25-годишен жител на централната част на града алармирал органите на реда, защото установил, че от помещение на междуетажна площадка в жилищна сграда, противозаконно са отнети прахосмукачка и ледогенератор. Проведени са издирвателни мероприятия от служители на Първо РУ, които довеждат до установяване и задържане за срок до 24 часа извършителя – 36-годишният мъж от с. Вокил, известен на МВР. Вещите обект на престъпление са издирени и приобщени към образуваното досъдебно производство.
Преди повече от 10 дни същият се озова в ареста в морския град, като бе уличен в две взломни кражби - разбил фризьорски салон, от който свил коафьорска техника и уреди, а в другия - от гараж задигнал куфарче с инструменти, бутилка уиски и стойка за телевизор.
От полицията във Варна допълниха, че тези дни в ранните часове, полицейски служители от Трето РУ извършват проверка на двама мъже, единият на 28, а другият на 36 години – жители на Варна, и двамата известни на полицията. При проверката е установено, че са свалили външно тяло на климатик от жилищна сграда, находяща се в ж.к. "Вл. Варненчик“ с намерение противозаконно да го присвоят. Извършителите са задържани за срок до 24 часа, а за случая е образувано досъдебно производство.
