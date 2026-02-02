Фалшиви банкноти от 20, 50 и 200 евро са констатирани във Варна и областта. Наказани са търговци за необосновано повишаване на цени. Това става ясно от доклад на областния център за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото.В изпълнение на чл. 14 от Правилника за организацията, реда и функциониране на Областния координационен център за наблюдение и контрол във връзка с въвеждане на еврото във Варна, съобщиха, че през отчетната седмица (26 –30 януари 2026 година) в структурите на МВР във Варна са получени два сигнала за разпространение на 3 неистински банкноти евро, установени в търговската мрежа: с номинал 200 евро, с номинал 50 евро и банкнота с номинал 20 евро.Комисията за защита на потребителите отчита месечните (за януари) данни за постъпилите жалби и сигнали: от влизане в сила на ЗВЕРБ началото на 2026г. са проверени 271 търговски обекта на територията на ТО Варна;- Съставени са 19 акта за административни нарушения по ЗВЕРБ, от които са за необосновано завишени цени. Останалите актове са за необявени цени в евро и лева, обозначаване на цените с различен шрифт, неправилно превалутиране;- Издадени са 3 наказателни постановления по Закона за защита на потребителите на стойност 780 евро;- Сключени са 6 споразумения на стойност 1074 евро;- Проверени са 22 аптеки по сигнали за завишени цени. При 5 от проверките, приключени до момента са констатирани нарушения за необосновано повишение на цените на лекарствата.- От началото на годината до 30.1.2026 г. са постъпили 842 жалби и сигнали на потребителите. Най-много жалби са за завишени цени, върнато ресто в лева, неприемане на монети в търговските обекти, неправилно превалутиране. По всички жалби и сигнали се предприемат действия от КЗП.- При установяване на нарушения ще бъдат прилагани всички предвидени в закона мерки, за да бъдат защитени потребителите в процеса на преминаване към еврото.Обобщените данни на Териториалната дирекция на НАП – Варна която извършва проверки на територията областите Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Русе, Разград и Варна към 30.01.2026 (с натрупване за целия месец януари):- постъпили са близо 400 сигнала по Закона за въвеждане на еуврото в България, към момента са приключени 521 проверки.- актовете за установяване на административно нарушение (АУАН) общо за целия м. януари са 46,- Наказателните постановления са общо 15,- Размерът на наложените глоби във всички 7 области, проверявани от ТД НАП – Варна възлиза на 49 139 евро,- Издадено е и едно предупреждение.През последната седмица на януари в ОДБХ – Варна и в ТД Митница Варна не са постъпвали и не са били регистрирани сигнали за нарушения по въвеждане на еврото на територията на област Варна.По информация от 12-те общини на област Варна – в общинските администрации, където има упълномощени служители за приемане на жалби и сигнали за нарушения, свързани с приемане на еврото, както и на интернет страниците не са постъпвали сигнали или жалби от граждани.