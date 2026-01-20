Изключителен наглец спипаха полицаи край Варна. Служители на РУ Аксаково спрели за проверка моторист. Той не стига, че бил пиян, а и двуколестното му превозно средство било със самоделен регистрационен номер – изписана на ръка табела.Водачът – на 41 години, е арестуван, а по случая е образувано досъдебно производство.От пресцентъра на МВР във Варна допълниха, че още един шофьор, спипан да кара под въздействие на алкохол, е засечен вчера. Той е спрян от полицаи в центъра на Варна. Шофьорът – на 35 години, е отведен в ареста.Водач на МПС – на 30 години от с. Константиново, с досие в полицията, е задържан за шофиране след употреба на наркотични вещества, вчера около полунощ. Той бил спрян за проверка от служители на реда от Трето РУ, а резултатът от наркотеста, отчел наличие на метамфетамин. Срещу него е образувано досъдебно производство.Преди дни, в хода на полицейска проверка от служители на РУ Провадия и Девня, са задържани за срок до 24 часа, мъже на 24 и 25 години. В тях при обиск са намерени наркотични вещества – метамфетамин, тетрахидроканабинол и марихуана, доказано с експертна справка. Срещу мъжете – жители на Провадия и Вълчи дол, са образувани бързи производства.