В събота надвечер автопатрул от РУ Провадия е спрял за проверка преминаващ край тях автомобил. Проверката завършила с образуване на досъдебно производство срещу водача - 31-годишен жител на с. Дъбравино, който представил фалшива шофьорска книжка, по образец на страна от Европейския съюз.За случая е уведомена прокуратурата, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.