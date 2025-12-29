През почивните дни в област Варна са задържани за 24 часа 7 мъже, след като е установено, че управляват МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества.Водачи на 55 и 46 години са спрени за проверка от служители на РУ Провадия и след като са били тествани с алкотест дрегер е констатирано, че на първия пробата му отчела 1,58 промила алкохол в издишания въздух, а на втория 2,07 промила. Другите двама на 51 години и на 22 години са спрени от служители на РУ Аксаково и РУ Девня, за проверка, при която е констатирано че управляват след употреба на 1,28 и 1,75 промила алкохол. И четиримата са отведени в болнично заведение, където някои от тях дават кръвни проби за изследване, а други не, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.Двама водачи на 42 г. и на 37 г. са спрени за проверка от служители на 04 РУ и РУ Девня, при която след като са били тествани с Дръг Тест 5000 е установено, че са управлявали след употреба на амфетамин и метамфетамин, а мъж на 34 години спрян за проверка от служители на 1 РУ, е отказал да бъде тестван за употреба на наркотични вещества. И тримата мъже са отведени във Военноморска болница във Варна, където дават проба от биологичен материал за изследване. Управляваните автомобили от двамата водача под въздействието на наркотични вещества са иззети и са оставени на съхранение на охраняван паркинг на МВР. Срещу всички задържани нарушители са образувани досъдебни производства.