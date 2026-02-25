Украинец, живущ в Бяла, е задържан от служители на Четвърто РУ. Два часа след полунощ, снощи той бил спрян за проверка и извършената проба с алкодрегер отчела наличие на алкохол в кръвта – над 2 промила, съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна.37-годишният водач бил отведен в болница за кръвна проба. Срещу него е образувано бързо производство.