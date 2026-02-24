В резултат на предприети незабавни полицейски действия вчера е задържан жител на Долни чифлик - на 29 години, с множество криминални прояви, за извършена от него кражба на кабели.Сигналът е подаден от служител в резиденция "Евксиноград“, който е алармирал за счупен прозорец на бунгало.След час служителите на реда са задържали за срок до 24 часа извършителя.Образуваното досъдебно производство е докладвано на прокуратурата от Пето РУ.