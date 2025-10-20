Дилър на наркотици, който ги пласирал на улицата, се озова в ареста. В следобедните часове на изминалия четвъртък при извършена проверка в ж.к. "Възраждане“ от служители на отдел Криминална полиция, 39-годишен варненец доброволно предава пакетче алуминиево фолио съдържащо суха тревиста маса и една цигара, която при експертната справка е показала, че е от марихуана.Наркотичното вещество е било закупено от 25-годишен жител на Варна, непосредствено преди проверката. При последвалите процесуално – следствени действия са намерени и иззети 1 бр. буркан съдържащ суха тревиста маса "марихуана“ с тегло 23.60 гр., гриндер, електронна везна и саморъчно свити цигари съдържащи "марихуана“.Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Варна, а на извършителя е взета мярка "Задържане под стража“ за срок до 72 часа.