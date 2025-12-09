Спипаха варненец с над 3 хил. литра алкохол без бандерол
Само избегнатия и неплатен дължим акциз е в размер на повече от 20 000 лева. Случаят е немаловажен, а деянието е наказуемо по чл. 234 ал. 1 от Наказателния кодекс.
56-годишният мъж е с чисто съдебно минало. Делото бе внесено за разглеждане в съда с постигнато между страните споразумение за вида и размера на наказанието и с признание на вината от страна на подсъдимия. Състав на Районен съд – Варна одобри параметрите на споразумението и наложи на подсъдимия наказание от 10 месеца лишаване от свобода, отложено с 3 години изпитателен срок. 56-годишният мъж следва да заплати направени разноски по делото за над 2800 лева.
Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.
