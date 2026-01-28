Шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години – това наказание наложи Районен съд - Варна на 70-годишeн търговец за престъпление против интелектуалната собственост. Наказанието бе наложено по силата на постигнато в съдебна зала споразумение.На 7 септември 2023 г., при извършена специализирана проверка в търговски обект – магазин за чанти на алея в курортен комплекс Златни пясъци, стопанисван от фирма на подсъдимия, се установява предлагане за продажба на стоки от защитени марки, без съгласието на притежателите на изключителните права. При проверката са били открити чанти, портмонета, раници, сакове и шалове, носещи знаци, идентични на общо 17 световно известни търговски марки, без съгласието на притежателите на изключителните права. Според назначената експертиза знаците, поставени върху стоките, са сходни с регистрираните оригинални търговски марки, което може да предизвика объркване у потребителите. Деянието е извършено в условията на повторност, като общата стойност на инкриминираните стоки е за около 70 000 лева.70-годишният търговец е осъждан. В негова тежест са направените по делото разноски. Веществените доказателства – стоките предмет на престъплението, се отнемат в полза на държавата и предават за унищожение. Съдебният акт е окончателен.