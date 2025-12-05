Един район на Варна е без вода от сутринта поради авария, стана ясно от информация на ВиК дружеството в града.Засегнати от повредата ще са абонатите в района на пазарчето на ж.к "Чайка". Водата бе спряна в 9 часа.Очаква се водоподаването да бъде възстановено до около 15 часа.