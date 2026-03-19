Във връзка с тържественото отбелязване на 113-годишнината от превземането на Одринската крепост от Българската армия по време на Балканската война (1912-1913 г.) на 26.03.2026 г. (четвъртък) от 10:30 ч. до приключване на мероприятието (около 12:00 часа) ще бъде преустановено движението на ППС по участък от бул. "Осми Приморски полк". Ограничението се отнася до пътното платно в посока сп. "Явор", в частта от кръстовището с бул. "Чаталджа" до кръстовището с ул. "Царевец".Организатор на честванията е Тракийско дружество "Капитан Петко войвода" - Варна.