Автобусна спирка край Варна стана истински хит, след като снимки на мястото обиколиха мрежата, а хората които поддържат съоръжението бяха дадени за пример.Спирката се намира в местност край морската столица и очарова с чистотата си. Хората са се погрижили за удобството на пътуващите като допълнително са поставили стъклени панели, с които да защитят пътниците от ветровете, превръщайки спирката в уютна стая.По стените има картини и декорации. А за тези, на които им се налага да чакат има оставени дори книги.Спирката е снабдена и с видеонаблюдение, като хората се надяват това да спре евентуалните хулигани.