Спирка край Варна стана хит в мрежата! Книги и картини чакат всички пътуващи
© О.Володина
Спирката се намира в местност край морската столица и очарова с чистотата си. Хората са се погрижили за удобството на пътуващите като допълнително са поставили стъклени панели, с които да защитят пътниците от ветровете, превръщайки спирката в уютна стая.
По стените има картини и декорации. А за тези, на които им се налага да чакат има оставени дори книги.
Спирката е снабдена и с видеонаблюдение, като хората се надяват това да спре евентуалните хулигани.
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгубим демокрацията в България, губим самата България"
Актуални теми
Виктор1
преди 1 ч. и 27 мин.
Да са живи и здрави пенсионерите които я подържат.
