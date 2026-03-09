Спортната зала във Варна грейна с ново осветление
В рамките на проекта бяха подменени амортизирани и неподлежащи на ремонт прожектори, осветяващи основните колони на сградата, както и линейните осветителни тела по фасадата. Монтирани са общо 59 LED прожектора, от които 30 броя с мощност 50 W, 20 броя – 30 W и 9 броя – 9 W, които осветяват основните колони на сградата.
Допълнително бяха инсталирани 35 линейни LED осветителни тела, разположени по бордовете на фасадата, които осигуряват равномерно фоново осветление и подчертават архитектурния облик на сградата.
Използваната осветителна апаратура е от водеща марка в осветителния сектор и е с 5-годишна гаранция за надеждност и дълъг експлоатационен живот.
След подмяната на старото осветление консумацията на електроенергия на фасадното осветление на ДКС е намалена до около 2,5 kW/h, което допринася за по-ниски разходи и по-ефективно използване на енергията, съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" към Община Варна.
