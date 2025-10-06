ЗАРЕЖДАНЕ...
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
Достатъчно добре ли е било обезопасено трасето и защо е имало зрители точно на това място?
"Не знам как хората са се озовали на това място. Аз проверявам заедно с отговорника по трасето, и преди да отворим трасето, аз минах оттук. На това място нямаше публика. А след това дали са минали през гората - не мога да знам как са се озовали тук", това заяви пред БНТ Слави Славов, който е спортен директор на ралито.
Рали шофьорът предишният ден е имал тренировка, посочи Славов. Според него пилотът е изтървал завоя.
"Натиснал е спирачки и колата е отишла в мантинелата. Друго обяснения нямам. Аз видях видеото. Той свали предавки преди завоя, както е нормално. Но след това не видях гумите да завиват по посока на завоя, а видях как той просто натиска спирачките", добави Славов.
