Непълнолетно дете шофира кола! Това установи проверка на служители на РУ – Провадия.

В събота около 13:00 ч. в с. Бозвелийско патрулния полицейски автомобил спира за проверка водач на лека кола. Причината е,че моторното превозно средство е било без поставени регистрационни табели.

Полицаите обаче се хванали за главите, като видели, че зад волана е дете – неправоспособно непълнолетно момче на 16 години.

По случая е образувано досъдебно производство.