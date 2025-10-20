Непълнолетно дете шофира кола! Това установи проверка на служители на РУ – Провадия.В събота около 13:00 ч. в с. Бозвелийско патрулния полицейски автомобил спира за проверка водач на лека кола. Причината е,че моторното превозно средство е било без поставени регистрационни табели.Полицаите обаче се хванали за главите, като видели, че зад волана е дете – неправоспособно непълнолетно момче на 16 години.По случая е образувано досъдебно производство.