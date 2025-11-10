Сподели close
Варненски квартал остана "на сухо", съобщиха читатели на Varna24.bg. По думите им водоподаването е прекъснато след 14 часа днес, а засегнати от повредата са жителите на "Възраждане" - 1.

Справка на страницата на ВиК-Варна показа, че вода няма да има до 19 часа днес