Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
С раздърпано национално знаме Варна отбеляза Богоявление.

"Лъснаха ни срамотиите! Как е възможно това!?“, маят се жители на морския град.

Раздраният трибагреник се вее на пилоните пред Кагедралата. Съдрани са и знамената на Европейския съюз, както и на Варна.

"Поне за празника можеха да ги подменят“, коментират още варненци.

В Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, в чл. 24 изрично е упоменато, че Знамената се поддържат в изряден естетичен вид и се подменят съгласно изискванията, предвидени в приложение № 2.

 

 