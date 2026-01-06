С раздърпано национално знаме Варна отбеляза Богоявление."Лъснаха ни срамотиите! Как е възможно това!?“, маят се жители на морския град.Раздраният трибагреник се вее на пилоните пред Кагедралата. Съдрани са и знамената на Европейския съюз, както и на Варна."Поне за празника можеха да ги подменят“, коментират още варненци.В Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, в чл. 24 изрично е упоменато, че Знамената се поддържат в изряден естетичен вид и се подменят съгласно изискванията, предвидени в приложение № 2.