Срам и позор: С раздърпано национално знаме Варна отбеляза Богоявление
© Varna24.bg
"Лъснаха ни срамотиите! Как е възможно това!?“, маят се жители на морския град.
Раздраният трибагреник се вее на пилоните пред Кагедралата. Съдрани са и знамената на Европейския съюз, както и на Варна.
"Поне за празника можеха да ги подменят“, коментират още варненци.
В Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, в чл. 24 изрично е упоменато, че Знамената се поддържат в изряден естетичен вид и се подменят съгласно изискванията, предвидени в приложение № 2.
Още по темата
/
Богоявление е!
08:24
Още от категорията
/
Община Варна: Рибарско пристанище "Карантината" е изградено в условията на сериозни управленски грешки
09:27
Стела Николова: Съгласни ли сте с парите от синята зона да се дълбае или ремонтира "Карантината"?
05.01
Във Варна разработиха специални карти за справяне със стреса и професионалното прегаряне, раздават ги до дни
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
11:04 / 03.01.2026
Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
08:49 / 03.01.2026
От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново...
16:25 / 02.01.2026
Грешка в цените заради еврото в известна верига във Варна
16:02 / 02.01.2026
Варненци все още избягват да плащат в евро
11:24 / 02.01.2026
Сигнал: Спекулата с еврото започна! Цените за паркиране в Св. св....
09:51 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.