УМБАЛ "Света Марина“ – Варна разширява дейността си по електрокардиостимулация към Първа кардиологична клиника, като за първи път в България извън столицата, бяха имплантирани два безжични електрокардиостимулатора, чрез достъп от бедрена вена. Иновативната процедура беше извършена от екипа в състав доц. Веселин Вълков и д-р Димитър Топалов, съобщиха от лечебното заведение.Интервенцията се осъществява чрез локална упойка и представлява минимално инвазивно имплантиране на пейсмейкър изцяло в сърцето, без необходимост от електроди, което значително намалява риска от инфекции при високорискови пациентиТова е важна алтернатива за пациенти, нуждаещи се от имплантация на пейсмейкър, но противопоказани за конвенционален такъв или с висок риск от развитие на инфекции, свързани с него. От лечебното заведение разказват, че това са пациенти след протезиране на трикуспидална клапа, такива преживяли инфекциозен ендокардит с или без наличие на сърдечен имплант, пациенти на хронеохемодиализа или такива с предстояща такава. Процедурата е подходяща също и за пациенти с липсващ съдов достъп за имплантация на конвенционален кардиостимулатор или тези след отстраняване на наличен електрокардиостимулатор по повод инфекция на устройството.От УМБАЛ "Света Марина“ споделят, че имплантираните устройства са от най-висок клас, с минимален риск от усложнения, а издръжливостта на устройството е съпоставима с тази на конвенционален пейсмейкър - 10-12 години."До този момент, пациентите нуждаещи се от пейсмейкър, но противопоказани за имплантация на вътрекухинни електроди ,бяха лекувани в сътрудничество с кардиохирурзи, поради необходимостта за имплантиране на епикардни електроди по външната повърхност на сърцето, с оглед намаляване риска от инфекция при високорискови пациенти. Този тип процедури водеха до по-продължително възстановяване на пациентите".На 23.07.2025 г. двама високорискови пациента получиха достъп до тази иновативна процедура – 44-годишен мъж след протезиране на трикуспидална клапа по повод ендокардит и 78-годишен мъж с рецидивиращи системни инфекции и напреднала бъбречна недостатъчност. И двамата понесоха процедурата с лекота, като още същия ден бяха изведени от интензивен сектор и раздвижени до степен да се самообслужват. Пациентите бяха дехоспитализирани на втори следоперативен ден, в добро състояние и без усложнения.С навлизането на безжичните електрокардиостимулатори, УМБАЛ "Света Марина“ – Варна предлага съвременен подход за лечение на пациенти с проводни нарушения, отговарящо на световните препоръки. Към настоящия момент клиниката покрива пълния обем дейности при имплантация на сърдечни устройства – от конвенционален кардиостимулатор за лечение на проводни нарушения, автоматичен кардиовертер дефибрилатор (ICD) за лечение на животозастрашаващи камерни аритмии, ресинхронизиращи системи (тип CRT-P/D) за лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност, а вече и безжични електрокардиостимулатори от най-висок клас за нуждите на високорискови пациенти.