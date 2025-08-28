ЗАРЕЖДАНЕ...
Сред първите в страната: Варненска болница имплантира безжични електрокардиостимулатори
Интервенцията се осъществява чрез локална упойка и представлява минимално инвазивно имплантиране на пейсмейкър изцяло в сърцето, без необходимост от електроди, което значително намалява риска от инфекции при високорискови пациенти
Това е важна алтернатива за пациенти, нуждаещи се от имплантация на пейсмейкър, но противопоказани за конвенционален такъв или с висок риск от развитие на инфекции, свързани с него. От лечебното заведение разказват, че това са пациенти след протезиране на трикуспидална клапа, такива преживяли инфекциозен ендокардит с или без наличие на сърдечен имплант, пациенти на хронеохемодиализа или такива с предстояща такава. Процедурата е подходяща също и за пациенти с липсващ съдов достъп за имплантация на конвенционален кардиостимулатор или тези след отстраняване на наличен електрокардиостимулатор по повод инфекция на устройството.
От УМБАЛ "Света Марина“ споделят, че имплантираните устройства са от най-висок клас, с минимален риск от усложнения, а издръжливостта на устройството е съпоставима с тази на конвенционален пейсмейкър - 10-12 години.
"До този момент, пациентите нуждаещи се от пейсмейкър, но противопоказани за имплантация на вътрекухинни електроди ,бяха лекувани в сътрудничество с кардиохирурзи, поради необходимостта за имплантиране на епикардни електроди по външната повърхност на сърцето, с оглед намаляване риска от инфекция при високорискови пациенти. Този тип процедури водеха до по-продължително възстановяване на пациентите".
На 23.07.2025 г. двама високорискови пациента получиха достъп до тази иновативна процедура – 44-годишен мъж след протезиране на трикуспидална клапа по повод ендокардит и 78-годишен мъж с рецидивиращи системни инфекции и напреднала бъбречна недостатъчност. И двамата понесоха процедурата с лекота, като още същия ден бяха изведени от интензивен сектор и раздвижени до степен да се самообслужват. Пациентите бяха дехоспитализирани на втори следоперативен ден, в добро състояние и без усложнения.
С навлизането на безжичните електрокардиостимулатори, УМБАЛ "Света Марина“ – Варна предлага съвременен подход за лечение на пациенти с проводни нарушения, отговарящо на световните препоръки. Към настоящия момент клиниката покрива пълния обем дейности при имплантация на сърдечни устройства – от конвенционален кардиостимулатор за лечение на проводни нарушения, автоматичен кардиовертер дефибрилатор (ICD) за лечение на животозастрашаващи камерни аритмии, ресинхронизиращи системи (тип CRT-P/D) за лечение на пациенти със сърдечна недостатъчност, а вече и безжични електрокардиостимулатори от най-висок клас за нуждите на високорискови пациенти.
