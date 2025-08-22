Среднощен екшън се разигра във Варна. Маж самокатастрофира, а по-късно в Шокова зала на Спешното отделение, се разбра, че е издирван с Червена бюлетина.Инцидентът стана вчера, половин час след полунощ, на ключов варненски булевард, в района на курорта Св. Св. Константин и Елена, съобщиха от пресцентъра на полицията.39-годишен варненец самокатастрофирал с електрическа тротинетка. Отведен в болница от екип на Спешна помощ, където е бил диагностициран с множество наранявания, в общо тежко състояние – с опасност за живота и отведен в шокова зала.През това време служителите на реда установяват, че той е с влязла в сила присъда и обявен за издирване с Червена бюлетина.Като в Холивудски филм обаче пострадалият събрал някакви сили и успял да избяга от болницата.Последвало светкавично издирване, като тай е открит и към момента е под полицейска охрана в лечебното заведение.