Тази сутрин - по-малко от час след полунощ, автопатрул на Първо РУ забелязва лек автомобил, който на централно кръстовище – до Катедралния храм, преминал на червен светофар.Полицаите са го последвали веднага с включен звуков и светлинен сигнал. Шофьорът на колата не се подчинил на полицейските разпореждания и започнала гонка.В преследването се включили и екипи на други подразделения. Следенето на леката кола завършило в района на "Максуда“, където МПС-то самокатастрофирало, падайки в дерето.Водачът и спътниците му са без наранявания, а проверката показала, че седящия зад волана 19-годишен варненец е неправоспособен. Младежът отказал да бъде тестван за употреба на наркотични вещества, а алкодрегерът показал 0,79 промила.По случая е образувано досъдебно производство по чл. 270 от НК, а нарушителят е задържан за срок до 24 часа, съобщиха от пресцентъра на МВР във Варна.От там допълниха, че вчера, около обяд, полицейски екип на РУ Девня съвместно със служители на зоналното жандармерийско управление, спрели за проверка 48-годишен, варненец, водач на лек автомобил. При последвалата проверка с техническо средство, се оказало че мъжът е седнал зад волана след употреба на алкохол, с концентрация над 2,3 промила. Пътните полицаи са му издали талон за лабораторно изследване. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.