Среща заради състоянието на Аспаруховия мост в МРРБ утре
Внесено е предложение между първо и второ четене в държавния бюджет за 2026 г. да бъде осигурено финансиране за обследване и изготвяне на технически проект за Аспаруховия мост. Участниците изтъкнаха, че без базова информация, изготвена на основата на обследване и технически проект, няма да може да се кандидатства по каквито и да било програми за финансиране. Отново беше подчертано, че държавата трябва да поеме своя ангажимент към тази стратегическа връзка, която е ключова не само за Варна, но и за националната транспортна мрежа.
Гуцанов от Варна: Предстои да обявим голяма стъпка в осигуряването на достатъчно места за нуждаещите се наши майки и бащи
